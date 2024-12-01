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核三廠2號機完成大修 核安會：通過審查才會同意起動

中央社／ 台北1日電
核三廠2號機10月下旬起進行機組大修作業。聯合報系資料照
核三廠2號機10月下旬起進行機組大修作業。聯合報系資料照

核三廠2號機10月下旬起進行機組大修作業，核安會表示，已在今天上午收到台電提出核三廠2號機第28次大修後再起動臨界申請，後續將在確認機組現場狀態符合起動要求後，才會同意機組起動運轉。

核安會表示，已在今天上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」，提出的核三廠2號機第28次大修後再起動臨界申請。

核安會指出，除了將針對台電公司檢送的申請文件進行審查外，規劃即日起至12月5日進行核三廠加強查核，確切時間依實際視察情況調整，以進一步確認機組現場狀態。

核安會說明，後續核安會將整合申請文件審查、大修期間核安會所執行的各項視察與加強查核結果，確認機組現場狀態符合起動要求後，才會同意機組起動運轉。

台電 核三廠

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