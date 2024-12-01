未達最低調價門檻 中油：12月桶裝瓦斯價格不調整

美國總統當選人川普擬對墨西哥等國祭出重關稅，消息一出，近一周來台股持續下挫，上周五台股大盤指數再跌至22300點以下，來到22262.5點。股民心慌慌，連帶台股高股息ETF（指數型股票基金）是否值得續抱，成為熱門話題。從受益人數來觀察，顯示投資人已開始從部分的台股高股息ETF撤出，接下來投資策略該如何調整？

2024-12-01 11:17