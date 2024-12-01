快訊

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

未達最低調價門檻 中油：12月桶裝瓦斯價格不調整

中央社／ 台北1日電

台灣中油公司今天宣布，2日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格，皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依公式計算，今年12月液化石油氣每公斤應調降新台幣0.2元，因未達最低調價金額門檻每公斤0.25元，依調價機制不調整。

中油指出，尚未調足的吸收金額每公斤17元，將於日後國際價格下跌時再行回補。

中油公司 液化石油氣

延伸閱讀

中油：12月民生天然氣凍漲 工業用戶平均調漲3％

中油課長涉貪復職無望提告 經濟部少1程序讓他逆轉討回108萬

中油社區盼採民生用電計價 陳其邁允與經部協商解決

立委指中油、台電涉職場霸凌 經長：感同身受不允許發生

相關新聞

快去加油 中油：明起汽、柴油各調漲0.1、0.2元

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、9...

月配息台股ETF出現撤退潮 業界嘆「寅吃卯糧」難持久

美國總統當選人川普擬對墨西哥等國祭出重關稅，消息一出，近一周來台股持續下挫，上周五台股大盤指數再跌至22300點以下，來到22262.5點。股民心慌慌，連帶台股高股息ETF（指數型股票基金）是否值得續抱，成為熱門話題。從受益人數來觀察，顯示投資人已開始從部分的台股高股息ETF撤出，接下來投資策略該如何調整？

川普舞關稅大刀，重點不在貿易戰？謝金河：下個4年「這議題」是焦點 楊金龍必須加倍努力

川普關稅大刀的虛與實 川普針對毒品氾濫，芬太尼非法走私，對美國造成的傷害太大，對墨西哥、加拿大、中國放話，要求他們要杜絕毒品走私，非法販賣，否則將對墨西哥、加拿大開徵25%，中國10%的關稅。

這家公司股價從30元漲到123元 原來是浮動式太陽光電板加持！董座喊如何不缺電？這招搞定

全世界減碳風，2050年目標是零碳排，台灣近年來也積極推動綠能。謝金河在《數字台灣》中邀請經營水上型太陽能浮力系統的旭東環保(1343)董事長董基旭及台灣大學教授藍崇文分享綠電未來。

每周一勢／Q3電腦及資訊服務業營收攀峰

據經濟部統計，2024年第3季電腦及資訊服務業營業額1,482億元，為歷年同季新高，年增6%。其中電腦程式設計業1,06...

台灣168／上市公司前三季獲利增28%

根據證交所統計，不含金控業的全體上市公司第3季獲利統計出爐，累積今年前三季，全體上市公司總營收為新台幣29兆190億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。