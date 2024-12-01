台塑石化：2日起汽柴油 各漲0.1元、0.2元

受到以色列和黎巴嫩真主黨之間達成停火協議，國際油價呈現窄幅波動盤整。考量國際油價走勢，台塑決定自2日凌晨1時開始，汽油批售價格每公升漲0.1元，每公升柴油批售價格漲0.2元。

台塑石化調整後最新油價為92無鉛汽油每公升28.7元、95+無鉛汽油30.2元、98無鉛汽油32.2元、超級柴油27.2元。

台塑石化說明，受到以色列和黎巴嫩真主黨之間達成停火協議，以及OPEC+有望延後原定明年1月開始的原油增產計畫等因素影響，促使國際油價呈現窄幅波動盤整。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調漲汽油、柴油批售價格，市場零售價格由加油站自行決定。