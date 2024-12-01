快去加油 中油：明起汽、柴油各調漲0.1、0.2元

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.22美元，新台幣兌美元匯率升值0.016元，跌幅為0.28%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元及1.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。