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美將大課關稅 WTO瓦解 學者：川普2.0 對台衝擊大

聯合報／ 記者林宸誼／台北報導
政治大學經濟系教授林祖嘉。記者林宸誼／攝影。
政治大學經濟系教授林祖嘉。記者林宸誼／攝影。

川普二點○」即將來襲，政治大學經濟系教授林祖嘉昨天在一場研討會上指出，美國總統當選人川普揚言要對所有國家課稅，其他國家勢必會報復，WTO等於實質瓦解，全球貿易戰爭一觸即發。

由政治大學國際關係研究中心、中華經濟研究院等單位主辦的「二○二五年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」昨天在台北舉行。多名學者分析川普就任後對台灣與大陸的政經影響。

林祖嘉表示，高關稅勢必造成全球貿易量大減，對高度依賴對外貿易的小國，像是台灣會產生重大衝擊。區域性經貿組織就會變得更重要，因為還可以有免關稅協定，例如歐盟、CPTPP與RCEP。反之，不在區域性經貿組織內，只能自求多福。

林祖嘉認為，短期國際通膨持續，物價、房價、股價同時大漲，只有薪資不漲；長期挑戰方面，「中國＋１」、「台灣＋１」會持續，例如馬斯克要求特斯拉零件廠撤出台灣，台積電赴美投資的速度與規模可能都會擴大。他坦言，台商在大陸投資需要修正，服務業機會擴大；兩岸戰爭機率不大，但兩岸經濟也很難改善。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，川普政府對台海政策主軸，並無所謂犧牲台灣拖垮大陸，其實主要是維持美國霸權，而北京也不相信川普誠信。

因此中共對台與對美戰略規畫，張五岳解讀，中共認為美中「大兩岸」制約台海「小兩岸」，防範台獨與外力首要在與美國明確底線避免誤判。因此要積極強化武備為防止台獨美國介入，實踐「北平模式」對台迫降利器。在二○四九第二個百年實現中華民族偉大復興解決台灣問題。

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