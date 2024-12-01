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能源論壇12月3日舉行 解密淨零路徑

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟日報主辦「2024能源願景高峰論壇─新能源 永續淨零」，將於12月3日舉行，邀請政府首長、企業領袖齊聚，共同研討政府與企業如何攜手合作，共同在邁向淨零碳排的路徑中取得先機，打造極具韌性、永續發展的未來。

「2024能源願景高峰論壇─新能源 永續淨零」於臺北國際會議中心101室（台北市信義區信義路五段1號）舉行。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電、工研院、永豐餘、凱基金控等協辦。

經長郭智輝將出席致詞，同時經濟部能源署副署長李君禮將以「能源轉型新趨勢」為題發表演講，說明政府如何透過政策，幫助企業取得綠電，以保有出口競爭力。

在全球氣候變遷巨大衝擊下，「新能源」、「永續淨零」已是密不可分的關鍵字，全世界減碳趨勢正驅動各國能源結構轉變，賴清德總統上任以來積極推動二次能源轉型，如何在能源轉型同時，確保產業競爭力，已是當前政府與產業界共同關注的課題。

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永續 淨零

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