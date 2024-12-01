預期受康芮颱風影響 11月通膨率估低於2%

主計總處5日將發布11月物價調查結果。預期受到10月底康芮颱風影響，研判11月應該看不到CPI年增率繼續回落，但要再飆升超過2%的機率也不太大，主要觀察重點在蔬菜復耕情形。

主計總處官員表示，國內物價情勢平穩，再突破2%機率不大，不過後續仍要關注外食、房租漲幅。

此外，針對川普放話，將對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅，並計劃對中國商品加徵10%的關稅，外界預期可能造成通膨再起。

對此，主計總處官員表示，「如果有，也不會那麼快發酵」，再加上目前全球終端需求仍顯疲弱，以美元計價的進口物價指數已連續二年走跌，儘管部分國家提出刺激政策，但從數據上觀察，需求仍不是很強。

10月CPI年增率為1.69%，是逾三年半以來最低，且連二月降至2%通膨警戒線之下。