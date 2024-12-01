2024台灣醫療科技展 串聯千億商機

由生策會、生策中心與政府共同主辦的「台灣醫療科技展」將於12月5日至8日正式開展。這場亞太地區規模最大的醫療科技展會，預期將吸引超過2,000名國際買家來台，鎖定台灣智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大領域技術與產品，將促成國內多家指標性高科技、機械業及生技業者共同搭起千億合作商機。

生策會表示，今年展會最重要亮點之一，是因應中東地區醫療市場快速擴張，數位醫療升級成為關鍵趨勢，包括掌握數萬件產品獨家代理權的卡達龍頭企業Aamal Company，還有阿聯酋市占率最高的通路商Al Khayyat Investments（AKI）等多國指標性商貿團來訪。

這些中東企業來台，將聚焦影像診斷硬軟體、遠距醫療平台、細胞儲存系統等尖端技術的合作機會。

2024台灣醫療科技展 圖／經濟日報提供

展會主辦方已自11月初開放國內媒合洽談，包括睿生、研華（2395）、廣達（2382）、佳世達（2352）、華碩（2357）、英華達、達擎及上銀（2049）等多家台灣指標大廠，積極拓展中東市場合作契機。

台灣醫療科技展是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展，展會以醫院為核心，今年聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大領域，並分為九個專區。今年將來台的國際大型商貿團，除了中東買家之外，另有數十個醫療集團及上百位各國醫院院長將來台。

另外，在台灣醫療科技展登場之前兩天， 由生策會主辦的亞洲醫療科技創新論壇，也將在3、4兩日率先暖場，這場論壇將邀請強生、默克等15家國際大藥廠孵化的新創團隊，以及淡馬錫、ARCH Venture等國際大型投資機構的項目來台尋求投資合作，未來要打造為亞洲生技投資重量級論壇。

生策會表示，本屆論壇以「引領創新、投資未來」為主題，邀請了20位國際講者，包括輝達及微軟等國際大廠的專家，也將分享AI及資通訊產業在生醫產業的應用。