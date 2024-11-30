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「人們累了」澤倫斯基聲望衰退中 最新民調約6成傾向不連任

川普2.0行情續航 價值股、中小型股、循環股將獲青睞

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
路透社
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美國最新數據顯示，PCE通膨存在復燃疑慮，但近周美股仍走揚，因川普提名了財政支出保守派的貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長，支持減少聯邦赤字、稅制改革、放鬆監管、聯準會獨立性，也支持對進口品課徵關稅，但認為應「溫和」築起關稅壁壘，市場樂觀看待他的提名，加上FOMC會議記錄整體基調中性偏鴿、以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，均幫助提振美股。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出，共和黨勝選的初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來下獲得支撐，與此同時，聯準會仍預期未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，這將提供更多降息機會，並提高美國經濟軟著陸的可能性，以財務面看，Factset（截至11月22日）數據顯示，2024年S&P500指數企業獲利可望成長9.4%，2025年進一步成長15%，其中，科技股成長力道居前，故在美國基本面支撐下，美股長線表現仍可期。

富蘭克林證券投顧指出，迎接「川普2.0」政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場。在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。

川普 美國大選 美股 聯準會 通膨

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