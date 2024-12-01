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台灣168／上市公司前三季獲利增28%
根據證交所統計，不含金控業的全體上市公司第3季獲利統計出爐，累積今年前三季，全體上市公司總營收為新台幣29兆190億元，年增11.73%；稅前淨利3兆425億元，較去年同期成長28.48%。
10月外銷訂單連八月成長
經濟部發布10月外銷訂單554.5億美元，較9月增加3.1%，年增4.9%，為連續第八個月呈正成長，符合市場預期，且七大接單貨品中僅光學器材接單呈年減，其餘皆呈正成長。經濟部預期，第4季整體接單仍優於第3季。
10月失業率 24年同期最低
行政院主計總處公布10月失業率為3.40%，月減0.03個百分點，連續二個月下降，創近24年同月最低水準。主計總處表示，若經濟狀況維持現在情形，預期11、12月失業率會持續下降，目前勞動市場穩定且朝正向發展。
國人前九月刷卡額逾3.4兆
國人刷卡金額再寫新猷。金管會公布前八月信用卡簽帳金額3兆1,075億元，創歷年同期新高，年增11.7%，加計發卡行公布9月累計簽帳金額刷破3,632億元，總計今年前三季，國人已經至少刷破3.46兆元，續創歷年同期新高。
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