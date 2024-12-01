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每周一勢／Q3電腦及資訊服務業營收攀峰
據經濟部統計，2024年第3季電腦及資訊服務業營業額1,482億元，為歷年同季新高，年增6%。其中電腦程式設計業1,067億元，營業額占比最大，年增3.8%，主因系統整合建置及軟硬體設計等服務需求增加所致。
專業技術服務業績增5.8%
據經濟部統計，2024年第3季專業技術服務業營業額1,140億元，為歷年同季新高，年增5.8%。其中廣告業及市場研究業525億元，營業額占比最大，年增3.7%，主因美妝及網路行銷廣告接案量增加所致。
租賃業營業額站上單季高點
據經濟部統計，2024年第3季租賃業營業額433億元，為歷年單季新高，年增9.9%。其中運輸工具租賃業292億元，營業額占比最大，年增10.6%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者拓展多元車款供消費者選擇，挹注業績成長。
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