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中油：12月民生天然氣凍漲 工業用戶平均調漲3％

中央社／ 台北30日電
中油公司今天宣布，配合政府穩定物價政策，12月民生用戶氣價不調整、由中油吸收。路透
中油公司今天宣布，配合政府穩定物價政策，12月民生用戶氣價不調整、由中油吸收。路透

中油公司今天宣布，配合政府穩定物價政策，12月民生用戶氣價不調整、由中油吸收。另為適度反映部分氣源成本，12月工業用戶氣價平均調漲3%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油指出，依據政府核定的天然氣價格公式計算，電業用戶氣價不予調整。另經核算，中油自110年至今年10月吸收工業用戶氣價金額已超過新台幣1300億元，工業用戶平均售價仍低於目前成本，導致天然氣大幅虧損。

中油表示，為適度反映部分氣源成本，12月工業用戶氣價平均調漲3%（0.3961元/立方公尺），調整後仍低於成本（約0.7元/立方公尺），其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，這次工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶的補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參中油全球資訊網的天然氣牌價表。

中油公司 天然氣

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