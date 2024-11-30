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還有三個月準備！台電辦「瓩設計獎」設計競賽今起開跑

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台電日前舉辦「瓩設計獎 kW Design Award-第25屆創意競賽」起跑活動。台電提供
台電日前舉辦「瓩設計獎 kW Design Award-第25屆創意競賽」起跑活動。台電提供

台電30日表示，第25屆「瓩設計獎」設計比賽開始徵件，今年競賽以「電力生態共融」為主題，結合台電八大電廠明星物種，聚焦環境永續議題，期待設計創意與電力科普融合，徵件至2025年3月10日，首獎最高可獲8萬元，歡迎設計高手挑戰。

台電指出，本屆競賽設有「傳達設計」、「多媒體設計」和「創意品設計」三大類，總計48個獎項，涵蓋高中職、大專院校及社會組別。

台電指出，本屆主題結合環境保護與電力議題，參賽者需創作與台電電廠物種相關的設計作品，並以「共尋、共生、共創」為概念發揮創意。

競賽亮點包括傳達設計，資訊圖表創作，最高8萬元獎金；多媒體設計，以短影音創作，最高8萬元獎金；創意品設計，量產可能的企業禮品設計，最高6萬元獎金。

台電說，本屆評審陣容強大，由點石設計藝術總監鄭司維、二棲設計創辦人林呈軒等業界大師擔任評審，確保競賽作品質量。

台電補充，徵件活動已於台電大樓啟動，並展示第23屆得獎作品「台電萬年曆」，展示創意設計如何轉化為實際產品，瓩設計獎徵件即日起至明年3月10日，詳細資訊請至官方網站或FB粉絲專頁查詢。

台電

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