還有三個月準備！台電辦「瓩設計獎」設計競賽今起開跑

美國總統當選人川普還未上任，一紙關稅威脅卻已撼動全球供應鏈。他高調在社群網站宣布，就職第一天將簽署行政命令，對墨西哥、加拿大商品課徵25%關稅，並對中國進口產品加徵10%關稅。這場「高關稅重現」劇本再次挑戰全球製造業韌性，而在供應鏈中扮演關鍵角色的台廠，據悉將有三套劇本，應對即將來襲的風暴。

2024-11-30 10:00