力道不減！2023年廠商投入研發經費8,558億元續寫新高

經濟部29日發布最新工廠校正及營運調查初步統計，2023年工廠營收20.4兆元，年減8.8%，惟規模仍為歷史次高，近十年平均年增1.8%，主因受全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，加上客戶端去化庫存，以及上年比較基數較高等因素影響。

不過，調查卻發現，廠商投入研發力道不減，2023年研究發展經費8,558億元、年增4.2%，持續寫下新高。

而2023年工廠營運家數92,206家，較上年年增0.7%，員工人數292.1萬人，較2022年底年減0.9%。

依行業別觀察，2023年工廠營收以電子零組件業營收5兆6,712億元，占27.9%最高，電腦電子產品及光學業1兆8,489億元，占9.1%次之，化學材料及肥料業1兆7,134億元，占8.4%居第三位，其餘營業收入超過兆元行業依序為：金屬製品業、石油及煤製品業、基本金屬業、機械設備業、食品及飼品業。

但與2022年相比，也是以電子零組件業營收減少6,005億元最多，主因受高利率及通膨影響，終端電子產品消費動能減緩，加上供應鏈進行庫存調整，對半導體、面板及印刷電路板等需求減少；而全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，廠商對設備投資保守觀望，加上客戶端去化庫存，以及中國大陸石化業持續開出產能，影響市場供需，致化學材料及肥料業、金屬製品業、基本金屬業亦分別減少4,268億元、2,292億元、2,104億元，惟電腦電子產品及光學業受惠人工智慧及雲端產業商機拓增，對伺服器需求熱絡，增加1,082億元，抵銷部分減幅。

此外，調查還顯示，2023年有進行研究發展之工廠計8,002家，占營運中工廠家數之8.7%，投入研究發展經費 8,558億元創新高，占營業收入總額之4.2%，較2022年增加342億元或年增4.2%，其中用於經常支出計7,817億元，占91.3%，用於資本支出計741億元，占8.7%。

按行業別觀察，以電子零組件業研究發展經費支出5,185億元最多，占60.6%最高，電腦電子產品及光學業1,827億元，占21.3%居次，第3~5名依序為電力設備及配備業(336億元)、機械設備業(244億元)、藥品及醫用化學製品業(137億元)。

在各項經營指標部分，電子零組件業則居各業之冠，最具產業競爭力，統計顯示，2023年電子零組件業工廠家數3,603家，僅占3.9%，而員工人數達60.8萬人，占20.8%；營業收入5兆6,712億元，占27.9%；營業利益1兆281億元，占61.1%；利潤率18.1%；固定資產增購1兆355億元，占57.9%；研究發展經費5,185億元，占60.6%；技術購買金額225億元，占32.2%；技術銷售金額306億元，占42.4%，均居各業之冠。

2023年與2013年比較，工廠家數增加11,142家，其中以金屬製品業增加6,169家最多，食品及飼品業增加2,080家次之，機械設備業增加931家居第3位；近10年員工人數增加34.4萬人，其中以金屬製品業增加10.1萬人最多，食品及飼品業增加7.5萬人次之，機械設備業增加3.8萬人居第3位；營業收入增加3兆2,611億元，其中電子零組件業增加1兆7,873億元最多，電腦電子產品及光學業增加6,289億元居第二位，食品及飼品業增加4,610億元居第三位。