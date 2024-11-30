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10月製造業 仍是低迷黃藍燈

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

台灣經濟研究院昨發布十月製造業景氣燈號，因傳產出口疲弱，使出口衍生的進口需求縮小，加上伺服器逢新舊轉換期及高基期，致整體生產指數增幅縮小至個位數，再加上製造業廠商憂心美國總統大選結果引發景氣不確定性升溫，整體製造業景氣信號值落至十一點二○分，探近八個月低點，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈

數據顯示，受進口年增率較上月明顯下滑，加上全球製造業仍未全面復甦，致部分產品價格依舊疲弱，拖累原物料投入面與價格面指標表現，十月製造業景氣燈號續為低迷的黃藍燈，且信號值亦較九月減少。

台經院指出，川普近期已放話，將對加拿大和墨西哥商品徵收百分之二十五關稅，並計畫對中國大陸商品加徵額外百分之十關稅。如果這些政策實施，美國的平均關稅率，可能達到二戰以來的最高水準。

台經院表示，加徵關稅及縮減移民等政策可能推升通膨，進而影響聯準會政策方向，這也會影響到其他國家的貨幣政策與匯率走勢。

台經院指出，川普的貿易政策主張，將牽動台灣對美直接與間接出口，進而影響台灣整體製造業表現，這些都是未來觀察的重點。

川普 美國 藍燈

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