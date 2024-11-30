出口旺 今年經濟成長率估4.27%

主計總處昨天發布最新經濟預測，預測今年國內生產毛額（ＧＤＰ）規模將突破二十五兆元，經濟成長率百分之四點二七，上修○點三七個百分點，不但為近三年新高，且有望重回亞洲四小龍之冠。但消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率上修，至百分之二點一八，將連三年超過通膨警戒線。展望明年（二○二五年），主計總處預期，經濟成長率將略降至百分之三點二九，ＣＰＩ也會略降，為上漲百分之一點九三。

行政院主計總處昨召開國民所得統計評審會，由副主計長蔡鴻坤主持。蔡鴻坤表示，出口暢旺再加上民間投資動能優於預期，成為帶動經濟增長的主要推手。

其中，最受矚目的是台灣對外貿易，蔡鴻坤說，ＡＩ應用浪潮帶動台灣極具優勢的電子零組件及資通訊產品出口擴增，但傳產貨品受全球產能過剩影響，出口表現仍疲，預測今年第四季商品出口一二五四億美元；因去年低基數，仍有年增百分之八點五七表現。全年出口估四七四五億美元，年增百分之九點七二。

蔡鴻坤說，今年經濟成長率估百分之四點二七，不但優於去年的百分之一點一二，且超過全球經濟成長率；目前傳產業受全球產能過剩及各國復甦情況不一，因此有所影響，但「台灣幸好有ＡＩ，帶來相關產業鏈成長」，讓出口恢復成長，他說，「國內經濟不錯，但有些不均衡」。

今年每人ＧＤＰ為三萬三千八百六十四美元，每人ＧＮＩ（平均每人國民所得毛額）為三萬四千九百九十七美元；預測明年經濟成長率百分之三點二九，每人ＧＤＰ為三萬五千二百六十一美元，每人ＧＮＩ為三萬六千三百九十六美元，ＣＰＩ上漲百分之一點九三。

物價方面，蔡鴻坤指出，今年下半年因接連颱風豪雨推升蔬果價格，加上外食費、房租及醫療費用等服務類價格漲勢延續，讓ＣＰＩ上修○點○一個百分點至上漲百分之二點一八。

展望明年，雖服務類物價仍有上漲壓力，但基數已高，加上蔬果價格可望逐漸回穩，以及國際農工原料及油價走跌，整體ＣＰＩ漲幅將續呈放緩走勢，預測明年ＣＰＩ上漲百分之一點九三，會比今年略低。

主計總處指出，未來不確定因素包括：ＡＩ等資訊科技發展、量產與應用之進程；美國新政府政策走向對全球經貿活動之影響。各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟之影響。國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格影響。

蔡鴻坤說，明年國際貨幣基金（ＩＭＦ）預測世界貿易量成長率由今年百分之三點一，增速至百分之三點四，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，可應ＡＩ蓬勃發展所衍生對算力之強勁需求，預測明年我國商品出口與進口分別年增百分之五點九八及百分之六點七六。