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CPTPP入會案遭擱置 經貿辦：遺憾與失望

經濟日報／ 記者余弦妙、編譯茅毅／綜合報導
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會未成立台灣入會工作小組。圖／聯合報系資料照片
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會未成立台灣入會工作小組。圖／聯合報系資料照片

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會未成立台灣入會工作小組，擱置台灣入會案。行政院經貿辦昨（29）日回應，政府表達遺憾與失望，呼籲CPTPP成員國不應有政治考量，經貿辦指出，CPTPP成員國認同與肯定我國符合CPTPP高標準及各項努力，政府將持續強化與各成員國實質經貿往來。

CPTPP執委會在輪值主席國加拿大召開，執委會會後發布聯合聲明。加拿大國貿部長伍鳳儀28日宣布，中美洲的哥斯大黎加將成為下一個準會員國。至於台灣入會案是否受「一中政策」影響而遭擱置？她只重申入會案需所有成員國達成共識，加拿大的一中政策立場並未改變。

而CPTPP執委會未能成立台灣入會工作小組，台灣入會案遭擱置，經貿辦表示，政府對於本次CPTPP成員國未能成立我國入會工作小組深表遺憾。強調我國自2021年9月22日遞交加入申請以來，對於我國符合CPTPP高標準以及各項努力，CPTPP成員們均表認同與肯定，但強調「共識」為我國加入CPTPP的關鍵。

經貿辦指出，這次執委會會後聯合聲明提到貿易規則破碎化、保護主義再起等挑戰，以及重申高標準貿易協定重要性等立場跟目標，成員國們重申將以WTO為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫。

為爭取成員國們早日達成共識，成立我國入會工作小組，經貿辦說，政府將持續強化與各CPTPP成員國實質經貿往來，就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定，將持續積極、務實地與每一個CPTPP成員國溝通，盼各界保持信心，共同為台灣的國際經貿未來努力。

CPTPP 一中政策 加拿大

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