通膨率恐連三年超過警戒線

主計總處昨（29）日上修今年消費者物價（CPI）年增率至2.18％，將連三年超過通膨警戒線。研判國際農工原料價格可望下跌，預測明年通膨率1.93％，將是四年來首度跌破2％。

主計總處副主計長蔡鴻坤指出，今年下半年接連颱風豪雨推升蔬果價格，加上外食費、房租及醫療費用等服務類價格漲勢延續，是上修今年CPI年增率的主因。

至於明年物價漲勢，主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，服務類物價仍具上漲壓力，但基數已高，且研判蔬果價格可望逐漸回穩，國際農工原料及油價走跌，明年CPI漲幅預測為1.93％，將續呈放緩走勢。

蔡鈺泰坦言，明年物價壓力是較前三年輕一點，但是服務類價格具僵固性，因此通膨率要明顯降下來並不容易，國內天候會是影響的關鍵因素之一。

外界關心川普新政是否有可能使我國通膨再度被推升？蔡鈺泰分析，川普對傳統能源是採取放寬政策，對國際農工原物料價格下跌是有幫助的。調高關稅則可能引發各國都將關稅調高，由於相對價格比絕對價格重要，若影響全球貿易量則不利。