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三年新高…今年GDP上修至4.27％ 2025年成長率同步上調

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
今年GDP成長超出預期，順利「保4」。聯合報系資料照
今年GDP成長超出預期，順利「保4」。聯合報系資料照

今年GDP成長超出預期，順利「保4」。行政院主計總處昨（29）日公布，由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。

同時也上修明年經濟成長率0.03個百分點，至3.29％，「保3」沒問題。不過，主計總處副主計長蔡鴻坤透露仍有隱憂，「當前國內經濟不錯，但有些不均衡」。

近十年我國經濟成長率變化
近十年我國經濟成長率變化

主計總處昨日召開「國民所得評審會議」，蔡鴻坤表示，我國經濟成長率已恢復過去幾年高於全球平均的態勢，且今、明兩年都是如此，也有相當大機會重回亞洲四小龍之首。

不過，他也坦言，國內產業復甦確實不太均衡，科技、傳產呈現兩樣情，有點落差。

蔡鴻坤指出，受惠AI需求強勁，今年相關科技產品占出口比重達68%，預期明年AI相關供應鏈的出口成長仍會高於整體平均。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰則補充，傳統產業由於全球產能過剩，出口表現平疲，明年是否有回升力道，「以基數角度觀察，仍有機會」。

至於川普2.0提出的財政減稅、提高關稅、驅逐移民等政策，是否將衝擊我國明年經濟成長？蔡鴻坤指出，這次主計總處預測也參考牛津經濟研究院在美國大選後所做的預測，已考慮川普所宣示的相關政策。牛津估全球今、明年經濟可望平穩成長，這也是主計總處上修今、明兩年預測的原因。

不過，儘管出口、民間投資表現優於預期，這次主計總處則是下修今、明兩年的民間消費預測，分別成長2.72％、2.09％。主計總處也提醒，我國經濟情勢仍面臨四大不確定因素，包括：AI等資訊科技發展、量產與應用之進程；美國新政府政策走向對全球經貿活動的影響；各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響；以及國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響。

AI 經濟成長率 美國大選

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