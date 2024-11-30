環部綠色成長基金 百億投資淨零

環境部昨天宣布，行政院國發基金管理會通過「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，將由國發基金提供一百億元成立「綠色成長基金」，未來十年加強投資淨零永續新興產業，並創造更多綠色就業機會。預計明年第二季開始受理投資案件。

不過國民黨立委賴士葆批評，前總統蔡英文執政八年，綠電僅增加百分之五、六而已，但現在光電、風電全變成是「綠友友」產業。國發基金又花百億成立綠色成長基金，有評估過效益在哪嗎？會不會這麼一大筆錢又跑進綠友友口袋裡？將要求國發會來做報告，說明清楚。

環境部表示，由政府帶動綠色投資已成國際趨勢，像是日本編列兩兆日圓設立「綠色創新基金」、美國制定「降低通膨法案」等。再加上我國碳費開徵在即，企業減碳需求急迫，環境部從今年九月就開始著手規畫綠色成長投資方案。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，綠色成長基金是運用國發基金搭配投資人共同投資執行淨零永續相關新興業務的國內企業，或在台灣境內執行主要營業活動的境外企業；但不得投資於上市、上櫃公司。

她表示，重點投資對象須是研發減碳相關新技術的企業，包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展、科技儲能、深度節能、提升能源效率、碳捕捉再利用、負碳技術發展、數位、低（減）碳技術發展及氣候變遷調適技術發展等。投資單一企業的總金額也不得超過一點五億元，單次投資不超過一億元，且公股股權比例不超過被投資事業實收資本額百分之四十九。

蔡玲儀說，接下來將進行投資前置作業規定、資金信託及成立專案辦公室，並辦理說明會，評選搭配投資人。