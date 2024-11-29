瑞銀2025年全球市場展望：台灣是「具有吸引力」的市場

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
外資瑞銀證券最新出具「2025年全球市場展望」報告，認為台灣在三大優勢下，是個「具有吸引力」的市場。示意圖／ingimage
外資瑞銀證券最新出具「2025年全球市場展望」報告，認為台灣在三大優勢下，是個「具有吸引力」的市場。示意圖／ingimage

外資瑞銀證券最新出具「2025年全球市場展望」報告，認為台灣在三大優勢下，形容是個「具有吸引力」的市場。雖然近期市場對美國關稅因素敏感，但在AI趨勢下，台灣具備關鍵的半導體出口能力且難以被取代，預期相關台灣企業2025年毛利率有望帶來正向「驚喜」。

瑞銀分析，隨美國關稅政策影響下，國際市場將面臨更大的挑戰。然而，不同地區根據產業結構與政策，影響程度各有差異。事實上，台灣與韓國的出口商品對美國市場而言具有不可替代性。尤其半導體和高端電子產品，在技術與生產具備領先優勢，將有助於抵消關稅帶來的部分影響，維持在全球供應鏈中的重要地位。

台灣市場方面，瑞銀分析，首先在國際關稅政策對全球貿易格局施壓的情況下，台灣是全球半導體產業的關鍵角色，核心產品如晶片等，都具有高度戰略意義，且難以被其他地區替代。即使面臨關稅壓力，該類產品需求仍預計將保持穩定，進一步凸顯台灣在全球供應鏈中的重要地位。

其次，AI的發展也帶來了全新契機，預期2025年AI相關需求將持續增長，進一步推動台灣相關企業發展。第三，台灣企業不僅掌握技術優勢，且隨規模效益提升，產品的定價能力也將逐漸增強，將在毛利率方面帶來優於市場預期的正面表現，同時為企業創造更多利潤空間。

另外，摩根大通（小摩）證券近期也看好，台股受惠AI題材支撐，年底旺季行情推升亞股動能，評級上調至「加碼」、目標25,500點，並優選台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、華碩（2357）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、信驊（5274）等潛力股，皆為「優於大盤」評級。

AI 半導體 關稅

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