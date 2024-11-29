擴大投資台灣再添六企業 昇陽半導體25億強化生產基地

投資台灣事務所29日通過六家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的中鋼焊材廠、某半導體設備廠，根留企業方案的昇陽國際半導體（8028），以及中小企業方案的弘展雷射、厚森實業、安鼎農牧。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,579家企業超過2兆3,890億元投資，預估創造15萬5,448個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有321家台商投資約1兆3,039億元，創造8萬8,519個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有197家根企業投資約5,752億元，創造2萬8,369個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,061家中小企業投資約5,099億元，帶來3萬8,560個就業機會，後續尚有53家企業排隊待審。

昇陽半導體將斥資25億元在台中港科技產業園區擴建現有設施，不僅擴充產能規模，也強化台灣生產基地的優勢。此外，公司引進智能化全自動搬運設備，搭配空中走行式無人搬運車（OHT），以提升製造競爭力與效率；同時亦建置全氟碳化物氣體處理設備及執行綠電採購計畫，全面提升綠色經濟，朝智慧製造及永續經營邁進。

中鋼（2002）焊材廠計畫於台南市永康區斥資近3億元新建廠房及增設自動化設備，導入智能化監控，增購自動化連切設備、不鏽鋼細徑伸線機等，縮短生產流程，提高機械稼動率，並在節省人力的情況下提高產能。本計畫亦建置太陽能板及太陽能發電機設備，達成低碳排、節能及環保的目標。

另一國內知名半導體設備大廠，則將在台南市南科園區結合AI智慧、永續減碳以及綠建築概念打造全新智慧新廠房及擴建現有設施。公司藉由AI與AR技術的整合，逐步改善流程控管與品質檢查，大幅提升生產效率；在新廠亦規劃建置太陽能板及導入能源管理系統，持續推行節能、再生資源利用及環境永續措施。

弘展雷射將於桃園市蘆竹區投資近2億元擴增板金產線，增購光纖雷射切割機、CNC數值控制折彎機及自動板材倉儲設備等，導入智慧機械和MES製造執行系統軟體，搭配ERP系統，實現自動化、智慧化工廠的目標。此外，公司將建置太陽能板，使用非晶質變壓器，並百分之百回收廢鋼材，履行節能減碳的企業責任。

厚森實業將在雲林縣虎尾鎮投資2億元興建新廠房及擴建現有設施，增購塑料擠出流延薄膜機組，導入數位智慧化生產流程，並添購回收再製粒設備，透過內外循環再製流程有效降低成本。此外，亦將設置太陽能板及使用變頻馬達的空壓機，提升綠色生產能力，實現營運競爭力與環境保護的和諧平衡。

安鼎農牧專投資10億元在高雄市梓官區興建廠房及增添混合機、製粒機等設備，並導入自動化技術系統、物聯網與大數據分析系統，有效提升生產效率和產品品質。在節能減碳方面，公司將建置太陽能發電系統、使用天然瓦斯燃料，並利用酵母粉和蚵殼粉等副產物，製成高效環保的飼料配方，減少碳排放，降低環境污染，幫助企業可永續發展。