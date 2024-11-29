《2024年中小企業白皮書》揭露 中小企業有年輕化趨勢

經濟部29日發布《2024年中小企業白皮書》，我國中小企業家數在2023年突破167.4萬家，創歷年新高，占全體企業達98%以上；就業人數逾916萬7000人，占全國就業人數近八成；銷售金額超過28兆元，占整體企業銷售額比重達五成以上。

經濟部表示，上述這些數據顯示，中小企業不僅在台灣經濟發展扮演重要角色，在維持社會安定與提供就業也發揮關鍵作用。

此外，依據2023年統計，一年內新設的中小企業逾11.4萬家，較前一年增加4,278家，銷售額逾2,666億元，以國內市場為銷售主力；因疫後內需市場活絡，加上新興科技應用，以及國內創業的氛圍活躍，更加速新設企業的蓬勃發展。另八年內新設中小企業近70萬家，占整體中小企業家數比重達四成以上，銷售額逾六兆元，占中小企業銷售額的20.92%，顯見中小企業年輕化的趨勢。

經濟部指出，我國中小企業面對地緣政治、通膨及高利率、供應鏈調整等挑戰，因內需市場活絡、觀光人潮回流、加上新興科技的應用，展現強勁韌性，不論在家數、就業人數及銷售金額皆呈現成長趨勢。另隨著全球通膨漸緩，貿易回溫，終端需求回升，以及AI、高效能運算等新興科技應用需求帶動，出口逐漸升溫，2024年1至10月出口金額達3,904.2億美元，年增率10%，成長已達兩位數，對中小企業帶來正面效應。

經濟部還提到，為協助中小企業面對全球政經變局及科技快速發展，並有效拓展海外市場，創造成長契機，《2024年中小企業白皮書》更就「中小企業海外拓展動向與成長策略」進行專題研究，研究指出若中小企業在創業初期即著手強化國際市場拓展能力，並積極尋求國際合作與學習機會，將更有效掌握發展前景與市場商機。

此外，面對全球氣候變遷、數位轉型及地緣政治等變化影響，白皮書內容也著重說明政府現今政策，包括「中小微企業多元振興發展計畫」，政府透過數位轉型、淨零轉型及通路發展三大策略，搭配「提供數位人培協助及優惠貸款」、「增僱青年、高齡基層員工，以及為員工加薪之租稅優惠」、「為員工加薪將取得額外信用保證額度」等配套措施，期達到促進中小微企業發展、帶動員工薪資水準提升、落實創新經濟與包容成長之政策目標；同時，也盤點政府對中小企業各項輔導措施，包括財務融通、技術研發、創業育成、商機媒合及出口拓銷等多元面向，協助中小企業強化經營韌性與產業競爭力。