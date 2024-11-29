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國科會甄選類博士生研究獎學金 2024年缺額88名再徵件

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國科會29日表示，2024年國科會博士生研究獎學金甄選類400名額申請案，經國科會審查後，已於2024年1月15日公告400名正取、38名備取名單。此400名正取者須於2024年9月底前註冊入學成為博一新生，始符合請領獎學金資格，而經與各大學院校逐案清查後，計有294名註冊入學取得2024年新生學籍。甄選類之缺額，以符合請領資格之備取者於各領域內按審查成績高低依序遞補18名後，仍有缺額88名。

國科會表示，為蓄積我國科研人才庫，鼓勵具研究潛力學生就讀博士班，自2024年起加碼推動博士生獎學金方案，獎勵當年度首次註冊入學的博一新生，獎勵期間自博士班一年級起至三年級止，每月獎學金四萬元，全數由國科會支應。

國科會指出，為鼓勵更多學生全心就讀博士班，上述缺額88名將再次公告徵件，凡2024年9月底前註冊入學就讀國內公私立大學院校，取得2024年新生學籍之博士班一年級在學生，得向國科會提出線上申請，受理期間自2024年12月1日（日）起至2025年1月10日（五）中午12時，申請人請務必於截止時間前送出申請案。本次徵件消息除函請各大學院校協助轉知外，亦同步公告於國科會網站、國科會官方臉書等，以廣為周知，鼓勵學生踴躍申請。

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