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2023年中小企業家數創高 經部白皮書揭年輕化趨勢

中央社／ 台北29日電

經濟部今天發布「2024年中小企業白皮書」，國內中小企業家數去年突破167.4萬家創新高，占全體企業超過98%；8年內新設中小企業則近70萬家，比重突破4成，銷售額逾新台幣6兆元，顯見中小企業年輕化趨勢。

根據「2024年中小企業白皮書」，國內中小企業家數在2023年突破167.4萬家，創歷年新高，占全體企業達98%以上；就業人數逾916萬人，占全國就業人數近8成；銷售金額超過28兆元，占整體企業銷售額比重達5成以上。

經濟部中企署透過新聞稿表示，這些數據顯示，中小企業不僅在台灣經濟發展扮演重要角色，在維持社會安定與提供就業也發揮關鍵作用。

經濟部指出，台灣中小企業面對地緣政治、通膨及高利率、供應鏈調整等挑戰，因內需市場活絡、觀光人潮回流、加上新興科技的應用，展現強勁韌性，不論在家數、就業人數及銷售金額皆呈現成長趨勢。

另隨著全球通膨漸緩，貿易回溫，終端需求回升，以及AI、高效能運算等新興科技應用需求帶動，出口逐漸升溫，2024年1至10月出口金額達3904.2億美元，年增率10%，成長已達兩位數，對中小企業帶來正面效應。

依據2023年統計，1年內新設的中小企業逾11.4萬家，較前一年增加4278家，銷售額逾2666億元，以國內巿場為銷售主力；因疫後內需市場活絡，加上新興科技應用，以及國內創業的氛圍活躍，更加速新設企業的蓬勃發展。

另一方面，8年內新設中小企業則近70萬家，占整體中小企業家數比重達4成以上，顯見中小企業年輕化的趨勢。經濟部表示，將持續完善創業環境與相關輔導資源，讓台灣新設企業持續穩健成長茁壯。

此外，為協助中小企業面對全球政經變局及科技快速發展，並有效拓展海外市場，創造成長契機，本年度白皮書就「中小企業海外拓展動向與成長策略」進行專題研究。

研究指出，若中小企業在創業初期即著手強化國際市場拓展能力，並積極尋求國際合作與學習機會，將更有效掌握發展前景與市場商機。

面對全球氣候變遷、數位轉型及地緣政治等變化影響，白皮書內容也著重說明政府現今政策，盤點政府對中小企業各項輔導措施，包括財務融通、技術研發、創業育成、商機媒合及出口拓銷等多元面向，協助中小企業強化經營韌性與產業競爭力。

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