環境部獲百億綠色成長基金 投資限制、受理時間全公開

為加速推動綠色成長和實現2050淨零目標，環境部29日宣布，行政院國家發展基金管理會通過「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，將由國發基金提供百億元成立「綠色成長基金」，預計明年第二季開始受理投資案件，邁出台灣綠色成長的重要一步。

環境部表示，政府帶動綠色投資已是全球的主要趨勢，像是日本設立了2兆日圓的「綠色創新基金」、美國也有「降低通膨法案」等政策支持。

因此，環境部今年9月開始規劃綠色成長投資方案，並廣泛徵詢了各機關、專家學者以及創投公會等意見，最終經國發基金審議通過。

環境部規劃，綠色成長投資方案將利用國發基金，並與民間投資者一起投資在國內的企業，支持開發與淨零排放相關的創新技術和業務，或者支持在台灣運營的外資企業，但基金不會投資於上市或上櫃公司。

環境部透露，主要的投資領域包括資源循環、永續能源技術、碳捕集和再利用、負碳技術、數位化低碳技術等，每次投資單位的金額上限為一億元，且公股的持股比例不得超過被投資企業的49%。

環境部強調，淨零轉型需要創新的技術，綠色成長基金將促使民間資金投入，透過技術創新來加速減碳和提升韌性，同時創造更多的就業機會。

環境部指出，將根據今日通過的方案，逐步完成前置作業、資金信託以及專案辦公室的設立，並舉辦說明會，評選合作投資人，預計在明年第二季起受理投資案件。