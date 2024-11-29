龔明鑫：民間投資公共建設 拚下一個兆元規模

金擘獎頒獎典禮今天登場，結合電動車充電樁服務停車計費系統等建設獲獎。行政院秘書長龔明鑫表示，為擴大引導保險業等民間資金投入公共建設，成立院級跨部會推動平台，希望未來4至8年能再創下一個新台幣兆元投資規模。

財政部今天舉行「第22屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，行政院秘書長龔明鑫與財政部次長阮清華、謝鈴媛與會，表揚獲獎團隊投資台灣公共建設。

龔明鑫致詞時表示，他日前才與在世界12強棒球賽奪冠的台灣英雄聚餐，今天則是來頒獎給公共建設的台灣英雄，統計至今年10月，促參案件累積投資金額已達新台幣1兆200多億元，對國家經濟成長貢獻顯著。

龔明鑫指出，行政院為落實總統賴清德推動的國家希望工程等，成立行政院經濟發展委員會，設定創新經濟、均衡台灣、包容成長等3大面向，由財政部、國發會及金管會合作的「兆元投資國家發展方案」，成立院級跨部會投資建設推動平台，擴大引導保險業等民間資金投入國家建設，希望未來4至8年能再創下一個兆元投資成果。

阮清華致詞時表示，財政部負責「兆元投資國家發展方案」中的創新促參推進機制，未來各部會在公共建設計畫研擬階段，將提早評估計畫是否適合以促參辦理，可以增加促參案源，並協助解決促參執行面、法規面等問題，讓民眾可以享受更好的公共服務品質，並創造節省政府財政支出，達到政府、企業及民眾三贏局面。

阮清華進一步說明，這屆得獎案件包括交通、醫療、觀光、電業、文教、運動設施及污水處理等，各具特色。

阮清華舉例，比如台南市政府與宏碁智通公司共同發揮創意，提出結合電動車充電樁服務停車計費系統；新竹市政府打造兒童醫院；澎湖第一座融合旅館、休閒與商業設施的觀光旅館，建置中水回收系統降低對澎湖水資源的耗損；以及宜蘭清水地熱發電廠為獲得金擘獎的第一件電業設施等。

阮清華指出，期許透過金擘獎選出優良促參案件，發揮示範作用、複製成功經驗，讓各界持續踴躍參與投資公共建設，達成共好台灣的目標。

根據財政部統計，今年截至10月底，民間參與公共建設案件簽約103件，民間投資金額1143億元，全年上看1500億元；展望明年，在院級跨部會投資建設推動平台挹注下，投資金額預計將超過1500億元。