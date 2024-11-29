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資安即國安 數發部盼每年增加5000名資安人才

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部資安署29日舉辦第十九屆「資安技能金盾獎」，行政院副院長鄭麗君29日表示，做好資安，才能成為民主供應鏈安全、可信賴的夥伴，這些關鍵就是資安人才培育。另外，數發部長黃彥男表示，政府將透過國考以及公務員職系轉換，每年盼能增加5,000名資安人才進入公部門。

為促進臺灣資通安全人才的培育及實戰技術的提升，由資安署主辦「資安技能金盾獎」決賽今日圓滿落幕。經過北中南三地初賽海選，來自全台各地的40支頂尖隊伍進入決賽。

資安署表示，這次決賽採用解謎模式，參賽者透過解題取得金鑰及積分，題目扣合了最新的資安威脅趨勢與重大安全漏洞，參賽隊伍需在限定時間內完成模擬試題中的資安挑戰。金盾獎考驗著團隊對於資安威脅識別與面對各種難題的快速應變能力，最終由國立陽明交通大學「被海狗拋棄的前隊友」與國立新竹高工、市立武陵高中「電神與他的高壓夥伴」分別獲得本屆資安技能金盾獎冠軍。

資安署說，台灣在面對全球數位化轉型的同時，也必須強化資安防護。藉由「資安技能金盾獎」競賽，期望不僅可以提高國內資安技能的教育水平及促進產學合作，更能共同打造更完善的資安生態系統。競賽不僅是對參賽者技術能力的檢驗，更是推動國家整體資安防護能力提升的關鍵一步。所有進入決賽的隊伍皆展現了強勁的技術實力，顯示出我國資安人才培育的豐碩成果。

鄭麗君也提到，資安就是國安，是國家韌性重要基礎，也是守護自由民主的防線，賴總統提出的國政藍圖重點之一就是要打造韌性台灣，這就包含國防安全、國土安全以及數位安全，政府必須做好關鍵基礎設施的資安防護、精進公私部門的資安聯防，資安也是未來經濟發展基礎，尤其台灣是半導體、高科技產品的重要生產基地，做好資安才能成為民主供應鏈中安全可信賴夥伴。

黃彥男也表示，台灣資安人才缺口不少，政府將透過國考以及公務員職系轉換，希望能每年補充5,000名資安人才進入公部門。

另外，數發部資安署也傳霸凌事件，黃彥男則說，既然傳出疑似霸凌事件，那就啟動調查，已經請資安署一週內提交調查報告，若有問題該處理就處理，該調動就調動。

數發部 資安 鄭麗君

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