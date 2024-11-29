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今年CPI年增率上修至2.18% 連三年超過通膨警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.18％。示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
行政院主計總處上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.18％。示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

行政院主計總處29日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.18％，較今年8月上修0.01個百分點，顯示物價情勢將連三年超過2％通膨警戒線。2025年CPI預測上漲1.93％，同樣也是呈現上調。

主計總處副主計長蔡鴻坤指出，今年下半年接連颱風豪雨推升蔬果價格，加上外食費、房租及醫療費用等服務類價格漲勢延續，是上修今年CPI年增率的主因。

至於明年通膨率雖回落至2%以內，但卻也是較上一次預測上修0.0.2個百分點。對此，主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，明年CPI年增率放緩大部分是基期因素，但受到薪資調升影響，使得服務類物價仍具上漲壓力。不過，預期蔬果價格可望逐漸回穩，國際農工原料及油價走跌。

蔡鈺泰坦言，就預測數觀察，明年物價壓力是較前三年輕一點，但是服務類價格具僵固性，因此通膨率要明顯降下來並不容易，國內天候也是影響的因素之一。

外界關心川普新政是否有可能使我國通膨再度被推升？蔡鈺泰分析，川普對傳統能源是採取放寬政策，這對國際農工原物料價格下跌是有幫助的。至於有關移民政策方面，是有相當可能導致美國工資上漲，但這部分推升的是美國通膨。

主計總處指出，此次通膨率的預測設定參考國際機構預測及近期油價走勢，今年第4季OPEC油價每桶74.1美元，今年全年每桶80美元，2025年每桶74.1美元，皆較2024年8月預測下調。

消費者物價指數 通膨

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