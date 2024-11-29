金寶法說會／第3季 EPS 0.35元創37季高 總座：巴西廠明年第2季量產

代工大廠金寶（2312）29日召開第三季法說會，由總經理陳威昌現身主持，面對現有的產能布局，他直言，金寶生產的是消費性電子產品，主要生產基地在泰國南部，其次則是菲律賓，再往後才是中國大陸等地區，而團隊在巴西也有布局，目前聽聞州跟州之間競爭激烈，而我們有一些客戶有在地生產總值需求，因此已經在聖保羅啟動建廠，預計將在明年第二季啟動。

陳威昌指出，市場上很多聲音在討論金寶最近的表現，而我們今年第3季得益於前2季影像及儲存產品的訂單成功回補，因此營收表現成功回升，繳出單季營收460.13億元、年增16.19%的佳績，面對全球市場傳來的政策衝擊，金寶採取將產能分散的方法，並持續將整體表現向上提高，自己期許2025年成長的腳步要比已開發國家高一些，至少要趕上整個世界GDP成長的腳步。

陳威昌表示，目前團隊在泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都已有設廠，主要的「伺服器代工」，是交給泰國廠區及墨西哥廠區來負責。而團隊在美國西部、中部和東部都有布局，並在當地找到了合作夥伴，透過分散產能，達成替集團緩解美中貿易戰造成的沖擊、分散製造風險一個很好的目的，而巴西聖保羅廠則是因為有在地的客戶提出需求才會建廠，該廠預計在明年第2季量產。

陳威昌坦言，金寶在2022年營收接近100億，而在2023、2024年我們是在調整內部的不同產品線比重，將所有產品、生產能量的安排仔細審視，並重新進行「汰弱扶強」的調整，而目前整區的狀態都已成熟，就連充電樁產品都已量產，希望能透過這樣的調整，達成我們一直想做的事情，就是「幸福的員工+快樂的員工」的終極目標。