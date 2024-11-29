破4%，主計總處上修全年GDP為4.27%，近3年新高

主計總處29日發布最新經濟預測，預測今年國內生產毛額（GDP）規模將突破25兆元，經濟成長率4.27％，上修了0.37個百分點，為近3年新高，且居亞洲4小龍之冠。但消費者物價指數(CPI)為上漲2.18％。但是，展望明年（2025年），主計總處預期經濟成長率將略降至3.29％，CPI也會略降，為上漲1.93％。

行政院主計總處今日召開國民所得統計評審會，由副主計長蔡鴻坤主持，審議去年國民所得統計修正、今年第1季初步統計，以及今明兩年預測。蔡鴻坤表示，出口暢旺再加上民間投資動能優於預期，成為帶動經濟增長的主要推手。

其中，最受矚目的就是台灣對外貿易部分，蔡鴻坤表示，AI應用浪潮帶動台灣極具優勢的電子零組件及資通訊產品出口擴增，但是，傳產貨品受全球產能過剩影響，出口表現仍疲，預測今年第4季商品出口1254億美元；受惠去年低基數，仍有年增8.57％表現。全年出口估4745億美元，年增9.72％。

蔡鴻坤說，今年經濟成長率估4.27%，不但比去年的1.12%好，且超過全球經濟成長率2.7%；目前傳產業受全球產能過剩及各國復甦情況不一，因此有所影響，但「台灣幸好有AI，帶來相關產業鏈成長」，讓出口恢復成長，他說，「國內經濟不錯，但有些不均衡」。

根據主計總處數據，今年每人GDP為3萬3864美元，每人GNI（平均每人國民所得毛額）為3萬4997美元；預測明(2025)年經濟成長率3.29％，每人GDP為3萬5261美元，每人GNI為3萬6396美元，CPI上漲1.93％。

物價為民眾最切身議題，蔡鴻坤指出，今年下半年因接連颱風豪雨推升蔬果價格，加上外食費、房租及醫療費用等服務類價格漲勢延續，讓CPI上修0.01個百分點至上漲2.18％。

但展望明年，雖然服務類物價仍有上漲壓力，但是基數已高，加上蔬果價格可望逐漸回穩，以及國際農工原料及油價走跌，整體CPI漲幅將續呈放緩走勢，預測明年CPI上漲1.93％，會比今年略低。

主計總處指出，未來不確定因素包括：一，AI等資訊科技發展、量產與應用之進程；二，美國新政府政策走向對全球經貿活動之影響。三，各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟之影響。四，國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格之影響。

蔡鴻坤說，明年國際貨幣基金(IMF)預測世界貿易量成長率由今年3.1％，增速至3.4％，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，可肆應AI蓬勃發展所衍生對算力之強勁需求，預測114年我國商品出口5,028億美元，進口4,172億美元，分別年增5.98％及6.76％