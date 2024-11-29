出口投資佳 主計總處上修今年 GDP 為4.27％、明年3.29％
行政院主計總處29日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，由於出口、投資優於預期，預測今年全年經濟成長率為4.27％，上修0.37個百分點，2025年為3.29％，上修0.03個百分點。
主計總處副主計長蔡鴻坤表示，當前國內經濟狀況還不錯，我國經濟成長率已恢復過去幾年高於全球平均的態勢，且今、明二年都是如此，也有相當大機會重回亞洲四小龍之首。
不過，蔡鴻坤也坦言，國內產業復甦確實不太均衡，呈現兩樣情，預期明年AI相關供應鏈的出口成長，仍會高於整體平均。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰補充說，傳產過去幾年表現平疲，明年是否有回升力道，以基數角度觀察，確實有機會。
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