投資台灣三大方案再增6家企業 另有53家企業待審中

投資台灣三大方案再增6家企業，累計達1579家企業、投資超過新台幣2兆3890億元。投資台灣事務所今日通過6家企業擴大投資台灣方案，包括「台商回台方案」的中鋼焊材廠、某半導體設備廠，「根留企業方案」的昇陽國際半導體，以及「中小企業方案」的弘展雷射、厚森實業、安鼎農牧。

投資台灣事務所表示，108年7月1日實施的「投資臺灣三大方案」，包含原「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，與全新的「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，統一由投資台灣事務所擔任服務窗口，讓台商、台灣在地企業和中小企業都能快速、安心投資。

29日通過的台商回台方案中，有一家不願透露公司名稱的半導體廠，連金額也不願揭露，投資台灣事務所官員表示，他們會鼓勵廠商公開公司名稱及投資金額，但廠商若不願意，也無法強制揭露，申請投資台灣計畫但不願公開公司名稱的企業，以上市櫃公司比較多。

這家不具名的半導體廠商，從事半導體、光電相關產業設備及耗材代理，並提供高科技廠房整廠系統工程服務，以及精密設備組裝及測試；行業涵蓋半導體、光電產業等高科技領域，近年跨足智慧城市及智慧醫療等領域，將在台南市南科園區打造智慧新廠房及擴建現有設施。

累計至11月29日止，「投資臺灣三大方案」已吸引1579家企業超過2兆3890億元投資，預估創造15萬5448個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有321家台商投資約1兆3039億元，創造8萬8519個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有197家企業投資約5752億元，創造2萬8369個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1061家中小企業投資約5099億元，帶來3萬8560個就業機會，後續尚有53家企業排隊待審。

經濟部日前表示，原本113年底到期的「投資台灣三大方案」規劃延長3年至116年止，目標是再吸引6000億元的投資，且未來將不限台商及本國企業，開放外商也可申請，各種優惠及獎勵的適用對象將從台灣擴及全球。