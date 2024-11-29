台電培育逾500位體育國手 陳傑憲曾效力台電棒球隊

第15度榮獲體育推手獎的台電是擁有最多球隊國營事業，多年來培育逾500位國手，TEAM TAIWAN隊長陳傑憲過去也曾為台電棒球隊一員。台電表示，除肩負穩定供電使命，更不忘企業社會責任，包含經營球隊培植體壇明日之星，向下扎根運動精神並回饋社會。

2024年體育推手獎頒獎典禮今天下午舉行，台電第15度奪獎，更10度蟬聯贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及「推展類金質獎」等3大獎，由台電副總經理蔡志孟接受行政院政務委員史哲頒獎表揚。

教育部體育署自2009年起辦理體育推手獎，本屆邁入第16年，台電從126個企業與個人單位中脫穎而出，與合作金庫、富邦金控與第一商業銀行等企業齊名同獲3大獎項榮耀。

台電自1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，持續協助國家培養體育人才，從高中、大學發掘潛力球員，成為國手搖籃。其中，台電女羽「種子殺手」宋碩芸及余芊慧更剛於11月初的德國海洛羽球公開賽（超級300等級）勇奪女子雙打冠軍，為台灣揚名。

值得注意的是，本屆世界棒球12強賽帶領台灣勇奪第一，同時也是台灣於成棒世界一級賽事首冠的TEAM TAIWAN隊長陳傑憲，過去亦曾為台電棒球隊一員。

台電球隊於國內各項競賽成績也十分亮眼，包括棒球隊於2023年獲全國成棒甲組春季聯賽季軍；男女排於2023年企業排球聯賽皆獲亞軍；女羽部分，余芊慧及李子晴於2024年第一次全國羽球排名賽奪得女子雙打冠軍、邱品蒨於2024年第2次全國羽球排名賽獲女子單打冠軍。

女籃於2024 WSBL超級籃球聯賽搶下季軍；足球隊同為頒獎台常勝軍。

台電表示，除了培育體育選手外，也積極結合球隊資源推動公益，自2016年起每年推出暑期限定「球類Fun電營」，讓國手級球員化身最強教練，今年吸引逾3600名學童一起瘋玩球，創下歷史新高，至今已累積超過1.8萬名小朋友參與。

此外，台電每年以自家球隊組成「關懷列車」，挺進偏鄉校園傳承球技，至今辦理超過100場次，將愛心傳送到台灣每個角落並期能帶動體育發展。