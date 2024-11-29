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中美晶攜手子公司續興 與CIP渢妙簽署企業購電協議

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
CIP渢妙一期風場29日與中美矽晶及旗下再生能源電力銷售子公司續興簽署企業購電協議（CPPA），為第三階段區塊開發首宗企業購電案。（左起）中美矽晶總經理陳振乾、中美矽晶暨續興董事長徐秀蘭、渢妙一期離岸風電計畫執行長Joris Hol、CIP 區域總裁許乃文。照片提供／中美矽晶
CIP渢妙一期風場29日與中美矽晶及旗下再生能源電力銷售子公司續興簽署企業購電協議（CPPA），為第三階段區塊開發首宗企業購電案。（左起）中美矽晶總經理陳振乾、中美矽晶暨續興董事長徐秀蘭、渢妙一期離岸風電計畫執行長Joris Hol、CIP 區域總裁許乃文。照片提供／中美矽晶

中美晶（5483）與旗下從事再生能源電力銷售之子公司續興股份有限公司29日宣布與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CIV）所投資開發之渢妙一期風場（渢妙）合作，由中美矽晶與續興共同向渢妙採購離岸風電，創下台灣企業母公司偕同集團子公司共同採購離岸風電之首例，續興更為台灣首家參與簽署離岸風電企業購電協議之售電業者。

位於副熱帶的台灣夏季擁有充沛日照，而冬季吹送至台灣海峽的東北季風也帶來強勁風力。渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組，以穩定綠電供給為第一要務。中美矽晶與續興掌握台灣的地理特性，致力於開發多元再生能源，除了太陽能之外，也藉由共同向CIP購買離岸風電、進一步擴大再生能源版圖。多元的綠色電力組合結合夜間穩定供電的離岸風電與白天高效發電的太陽能光電，日夜互補不僅能滿足企業對穩定供電的需求，亦可提升綠電占比，為集團與供應鏈夥伴提供更多樣化且豐沛的綠電，藉以協助企業能源轉型並順利接軌國際淨零永續趨勢。

中美矽晶暨續興董事長徐秀蘭表示，續興致力於整合綠電買賣需求，為客戶提供靈活且多元的再生能源供應方案。此次透過購買離岸風電，未來將結合夜間穩定供電的離岸風電與白天高效發電的太陽能光電，不僅能有效協助企業提升再生能源的整體使用比例，還能加速推動能源轉型，全面滿足綠色供應鏈的需求。

CIP 亞太市場負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen指出，渢妙一期離岸風場是台灣第三階段區塊開發的標竿，不僅在工程設計與採購上已高度成熟、大幅超前同期案場，在國內外融資市場中亦獲得極高關注，體現供應鏈、銀行與政府對渢妙一期如期併網的信心與支持，這也是國內外標竿企業如中美矽晶集團購買綠電選擇渢妙一期的原因。

徐秀蘭進一步強調：「此次由中美矽晶和續興簽訂的共同購電合約長達30年，充分展現母子公司合力推動綠色未來的決心。透過長期穩定的綠電供應，不僅彰顯我們支持企業減碳目標並符合ESG願景的堅定承諾，更是推動永續發展策略的重要里程碑。此舉不僅鞏固了我們於再生能源領域的布局，也為半導體供應鏈夥伴的能源轉型提供強而有力的支持，共同邁向低碳未來。」

中美晶 綠電 離岸風電

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