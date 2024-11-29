民間投資帶動 主計總處上修全年經濟成長率為4.27%

主計總處今天發布最新經濟預測，在民間投資動能穩健帶動下，上修2024年經濟成長率預測值至4.27%；預估2025年經濟成長率則為3.29%。

根據主計總處預測，2024年經濟成長率為4.27%，較8月預測數上修0.37個百分點；出口方面，人工智慧浪潮帶動台灣電子零組件及資通訊產品出口擴張，不過傳產還是受到全球產能過剩影響，出口表現依舊疲軟。

物價方面，今年下半年接連颱風豪雨推升蔬果價格，加上外食費、房租與醫療費用服務類價格漲勢延續，因此微幅上修全年消費者物價指數（CPI）至2.18%，估明年CPI為1.93%。