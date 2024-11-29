台經院：台製造業景氣信號值落至近八月低點 續亮低迷黃藍燈

台灣經濟研究院29日發布10月製造業景氣燈號，因油品、塑化及汽車等傳產出口疲弱，使出口衍生的進口需求縮小，加上伺服器逢新舊轉換期及高基期，致整體生產指數增幅縮小至個位數，再加上製造業廠商憂心美國總統大選結果引發景氣不確定性升溫，整體製造業景氣信號值落至11.20分，探近八個月低點，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

數據顯示，受進口年增率較上月明顯下滑，加上全球製造業仍未全面復甦，致部分產品價格依舊疲弱，拖累原物料投入面與價格面指標表現，10月製造業景氣燈號續為低迷的黃藍燈，且信號值亦較9月減少。

若就細部產業來看，在金屬基本業方面，國際鋼鐵市場需求持平及低價進口鋼持續擾市，然歐美對陰極型精煉銅及不銹鋼等產品需求增加，出口及外銷訂單年增率皆較上月數值增加，推升需求及售價面指標表現，因此10月本產業景氣燈號，由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

電子零組件業方面，雖然受惠AI及高效運算等應用需求持續擴增，帶動IC製造、晶片等出口及訂單續強，對美國、東協及印度等出口年增率續強。但是，因為日本、中國及歐洲出口轉弱，加上車用與工控等需求疲軟，影響成熟製程晶圓代工及DRAM業者訂單能見度，抵銷部分需求面指標漲幅，因此10月本產業景氣燈號，續為代表持平的綠燈。

台經院指出，美國總統大選於11月初結束，川普當選重返白宮，共和黨同時掌控參眾兩院，預計新政府政策將對全球政經局勢產生重大影響。由於美國總統對貿易及移民等政策具有較大的裁量權，川普上任後可直接發布行政命令而不需經由國會表決，故對貿易對手國加徵關稅將是施政的優先事項。川普近期已放話，將對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅，並計畫對中國商品加徵額外10%的關稅。如果這些政策實施，美國的平均關稅率，可能達到二戰以來的最高水準。

台經院表示，市場預期川普當選後，加徵關稅及縮減移民等政策可能推升通膨，進而影響聯準會政策未來調整方向，這也會影響到其他國家的貨幣政策與匯率走勢。而貿易政策主張也將牽動台灣對美直接與間接出口，進而影響台灣整體製造業表現，這些都是未來觀察的重點。