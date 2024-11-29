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112年工廠營收年減8.8%歷史次高 研發經費續創紀錄

中央社／ 台北29日電

全球終端市場需求疲弱，經濟部今天公布112年工廠營收新台幣20.4兆元，年減8.8%，但規模仍創歷史次高，近10年平均年增1.8%。此外，廠商投入研發力道不減，112年研究發展經費8558億元、年增4.2%，持續寫下新高。

經濟部統計處今天發布113年工廠校正及營運調查初步統計，針對全台9萬7136家已辦理登記工廠，於113年6月1日展開年度校正調查，經校正結果，營運中工廠為9萬2206家。

調查結果顯示，受全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，加上客戶端去化庫存，以及比較基數較高等因素影響，112年工廠營收20.4兆元，年減8.8%，但規模仍為歷史次高，近10年平均年增1.8%。

依行業別觀察，112年工廠營收以電子零組件業營收5兆6712億元，占27.9%最高；電腦電子產品及光學業1兆8489億元，占9.1%次之；化學材料及肥料業1兆7134億元，占8.4%居第3位。其餘營業收入超過兆元行業依序為金屬製品業、石油及煤製品業、基本金屬業、機械設備業、食品及飼品業。

統計處指出，與111年相比，電子零組件業營收減少6005億元最多，主因受高利率及通膨影響，終端電子產品消費動能減緩，加上供應鏈進行庫存調整，對半導體、面板及印刷電路板等需求減少。

同時，隨著廠商對設備投資保守觀望，以及中國大陸石化業持續開出產能影響市場供需，化學材料及肥料業、金屬製品業、基本金屬業亦分別減少4268億元、2292億元、2104億元，僅電腦電子產品及光學業受惠人工智慧（AI）及雲端產業商機拓增，對伺服器需求熱絡，增加1082億元，抵銷部分減幅。

展望113年，統計處認為，1到10月出口年增10%，可望帶動113年工廠營收重返正成長軌道。

固定資產增購方面，統計處表示，由於終端電子產品需求疲軟，半導體等業者對設備投資放緩，112年固定資產增購1兆7875億元，與111年比較，減少6152億元，年減25.6%，其中電子零組件業年減36.2%最多。

不過，廠商持續布局前瞻技術，根據調查結果，112年有進行研究發展的工廠共8002家，占營運中工廠家數8.7%，投入研究發展經費8558億元，持續創新高，占營業收入總額4.2%，較111年增加342億元或年增4.2%。

按中行業別觀察，以電子零組件業研究發展經費支出5185億元最多，占60.6%；電腦電子產品及光學業1827億元，占21.3%居次，第3到5名依序為電力設備及配備業、機械設備業、藥品及醫用化學製品業。

整體而言，電子零組件業無論營業收入、營業利益、利潤率、固定資產增購、研究發展經費、技術購買金額、技術銷售金額均居各業之冠，顯見最具產業競爭力。舉例來說，電子零組件業營業利益1兆281億元，占比達61.1%。

營收 電子零組件

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