全國突擊勞檢祭重罰 職安署再揪不良建商工地開罰774萬

為督促建築工程業者落實施工安全管理，勞動部職安署29日再發動全國北中南同步突擊進行勞檢，由職安署署長鄒子廉及各勞動檢查機關主管等率全國近百名勞動檢查員，對工安紀錄不良建商所屬工地發動突擊勞檢，並對違反規定工地祭出重罰。初步統計本次同步勞檢共92工地、違反265項、停工27處，總計開罰新台幣約774萬元。

職安署說明，鑑於近年營造工程墜落職災佔比偏高，特別於今年針對易發生墜落職災的建築工地，採取勤查嚴罰及公私協力防災等策略。統計2024年迄11月14日止，營造業墜落職災死亡共計74人，雖較去年同期減少19人，惟建築工程占比75％，仍顯偏高，且依往年經驗，營造工地每年年底前多因搶工期、趕進度，安全衛生設施欠缺及管理不良，導致重大職災案件發生。

為督促業者落實施工安全管理，勞動部職安署29日再次鎖定工安紀錄不良建商的工地發動全國北、中、南同步突擊勞檢，並促請建商督促施工廠商強化工地施工安全監督及管理水準。

職安署署長鄒子廉表示，營造業職災偏高，未來除持續加強查處外，將參考英國、新加坡及日本等先進國家施工安全管理制度，積極推動職業安全衛生法令修正，增加工程業主施工安全採購管理責任，並提高違法事業單位的處罰額度。

同時，鄒子廉29日也再次呼籲建商應加強督促施工廠商針對所屬工地有墜落之虞的屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等場所，每處張貼警語（可參考職安署官網宣導海報），每日實施巡查，每月更新檢討，積極主動防災，各勞動檢查機構也會持續加強營造工地防災勞檢，查有違反規定者，依法予以停工或裁罰，守護工安勞檢不鬆懈。