快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

協助導入AI 政府語言模型試用環境展示平台明年啟用

中央社／ 台北29日電

數發部今天表示，目前正規劃「政府語言模型試用環境及AI範例展示平台」，平台預計明年正式啟用，讓行政院下各部會可在安全環境中使用包含TAIDE在內的10個大型語言模型，盼讓公部門運用AI更順利。

數發部今天起連2天舉辦「2024年全國資訊主管聯席會暨公務機關運用AI工作坊」，以「公務機關AI運用」為主題，邀請近200位政府各級機關資訊主管與資訊策略規劃人員共同參與。為促進政府機關資訊技術與經驗的相互交流，全國資訊主管聯席會自2012年起設立迄今已13年。

數發部長黃彥男期許，透過活動加速公務機關導入與運用AI，加快實現智慧政府。

數發部說明，配合行政院人事行政總處「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，這次會議以「公務機關AI運用」為主題，盼促進政府機關運用AI，提升行政效率與公共服務品質。

數發部說明，這次安排「公務機關運用AI工作坊」，說明共同供應契約AI產品與採購說明，也分享台灣自主訓練的TAIDE模型與使用案例、機關分享AI導入經驗及效益，並介紹公部門人工智慧應用手冊，讓公部門更方便導入AI。

數發部向中央社說明，今年底預計會釋出公部門人工智慧應用手冊beta版本，持續蒐集意見與調整，手冊內容主要是協助公務機關評估業務是否適合用AI，包括規劃、建置與維運等3部分，畢竟導入AI後也有隨時確認是否有資料偏誤、不公平等問題，預計明年中或下半年正式發布公部門人工智慧應用手冊內容。

數發部解釋，先前也有了解中央機關在AI應用的重點面向，一是為民服務，可能優先測試智慧客服；二是內部業務，像是可作為公文與電子郵件撰寫上的助手；三則規劃打造公部門知識庫，公務人員調整職務頻繁，可以先用AI把資深公務人員針對業務的處理流程與知識整理好，未來新進人員接手後可透過資料庫，快速了解業務。

此外，數發部也規劃「政府語言模型試用環境及AI範例展示平台」，預計明年啟用，讓行政院下的一級機關可以試用。

數發部指出，平台已建構好基礎環境，可使用台灣TAIDE模型等10個大型語言模型。由於不同模型有的擅長製作圖表、有的擅於生成文字，機關可以把內部業務資料傳到平台，了解模型使用效果。

數發部強調，政府語言模型試用環境及AI範例展示平台是安全的試用場域，只有經過數發部許可的機關才能使用，概念上是封閉的內網概念，部會也不會看到彼此的資料。

AI 人工智慧 數發部

延伸閱讀

西太平洋健康長壽聯盟 陳亮恭發表健康長壽大語言模型計畫

科學人／人工智慧識別2歲以下孩童是否具自閉症 準確率達80%

VT Dooby感恩節全家3D出道 弟弟表現活躍惹粉笑：從此我推Doony

中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕槓上行政院：高位者要以蒼生為念

相關新聞

台灣取代香港成轉機中心？孫嘉明：基礎建設要更完備

台灣是否可以取代香港成為東亞重要轉機中心，長榮航總經理孫嘉明表示，雖然台灣轉機市場前景看好，但基礎建設還需要更完備，桃園...

台電估12月尖峰備轉容量率出爐 至少7％以上

台電預估12月整體供電能力預估日尖峰最大可達3659萬瓩，大於預測12月上旬最高負載3156萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達...

亞太資產中心明年在高市成立 放話超越新加坡香港 民代轟配套少

高雄市明年上半年將在亞灣區設置全球第3處亞太資產管理中心，提供各界境外資產管理服務，高市議員黃香菽認為，高雄雖有海空港優...

海運淨零轉型 海員總工會：台灣這方面人才短缺

交通部航港局今天舉辦「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」，航港局長葉協隆表示，全球海運面對淨零排放浪潮，無法置身事外。中華海員總...

全國突襲！職安署再揪不良紀錄建商工地 開罰774萬

為有效降低營造工地墜落職災，擊職安署今再發動全國北中南同步突擊勞檢，由職安署署長鄒子廉、各勞動檢查機構首長等率全國近百名...

台灣雲協改選 工研院董事長吳政忠擔任新任理事長

台灣雲端物聯網產業協會(簡稱台灣雲協)今(29)日舉行第八屆第一次會員大會，會中選出新任理監事與理事長，最終由工研院董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。