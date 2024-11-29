全國突襲！職安署再揪不良紀錄建商工地 開罰774萬

為有效降低營造工地墜落職災，擊職安署今再發動全國北中南同步突擊勞檢，由職安署署長鄒子廉、各勞動檢查機構首長等率全國近百名勞動檢查員，對工安紀錄不良建商所屬工地發動勞檢，並對違反規定工地祭出重罰。初步統計，本次勞檢共92工地、違反265項、停工27處、總計開罰774萬元。

職安署說明，鑑於近年營造工程墜落職災占比偏高，今年特別針對易發生墜落職災的建築工地，採取勤查嚴罰、公私協力防災等策略。據統計，今年截至11月14日，營造業墜落職災死亡計74人，雖較去年同期減少19人，但建築工程占比75％仍偏高。

依照往年經驗，每到年底前，營造工地多因搶工期、趕進度，安全衛生設施欠缺及管理不良，重大職災案件發生率增高，職安署為督促業者落實施工安全管理，今天再次鎖定工安紀錄不良建商的工地發動北、中、南同步勞檢，要求建商督促施工廠商強化工地施工安全監督及管理水準。

鄒子廉說，營造業職災偏高，除將持續加強查處，日前也已參考英國、新加坡及日本等先進國家施工安全管理制度，預告「職業安全衛生法」修正草案，增加工程業主施工安全採購管理責任，並提高違法事業單位處罰額度。

職安署呼籲建商應加強督促施工廠商針對所屬工地有墜落之虞的屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等場所，每處張貼警語，每日實施巡查，每月更新檢討，積極主動防災，各勞動檢查機構也會持續加強營造工地防災勞檢，查有違反規定者，將依法停工或裁罰。