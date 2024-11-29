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台灣雲協改選 工研院董事長吳政忠擔任新任理事長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
工研院董事長吳政忠擔任台灣雲協新任理事長。圖/聯合報系資料照片
工研院董事長吳政忠擔任台灣雲協新任理事長。圖/聯合報系資料照片

台灣雲端物聯網產業協會(簡稱台灣雲協)今(29)日舉行第八屆第一次會員大會，會中選出新任理監事與理事長，最終由工研院董事長吳政忠，獲選擔任台灣雲協第八屆理事長。

副總統蕭美琴親臨現場致詞，祝賀與勉勵並頒發具有數位轉型奧斯卡之稱的「雲端物聯網創新獎」傑出應用獎以及培育無數新創的「雲豹育成獎」體系創新獎冠軍。

本次大會亦邀請數位發展部部長黃彥男發表「雲端串聯AI賦能 打造台灣智慧島的無限可能」專題演講及頒獎，經濟部產業發展署署長楊志清、經濟部中小及新創企業署署長李冠志也蒞臨頒獎。

蕭美琴於致詞中表示，非常榮幸見證台灣雲協打造台灣AI智慧島以及產業的再進化。從台灣雲協成立以來，與政府合作無間，同時集結民間、學界、產業界大家共同的智慧及力量，不斷推動台灣ICT產業尋求雲端軟硬體解決方案，幫助台灣成為全球雲端資料中心供應鏈的關鍵合作夥伴。在全球都在經歷人工智慧(AI)大爆發時代之時，世界關注台灣的當下，我們在應用面有許多新的機會，更需要台灣雲協展現整合AI軟硬體系統與應用服務，鏈結產業放眼全球，再創產業新高峰。

蕭美琴說，AI時代不只是科技大爆發，更是經歷新工業革命，過去幾十年才能完成的改變，現在短短幾年甚至未來到幾個月就會有新的發展，但相關的科技發展除了帶來進步，同時也帶來新的風險，我們要思考如何兼顧資安隱私以及便利需求等多贏的局面，就需要像台灣雲協這樣的民間平台，來集結各方最有實力的軟硬體業者以及營運服務業者，讓台灣成為資安以及雲端計算的創新基地。

此外，如何縮小專家跟民間之間的「AI落差」也將是未來需要跟各位先進共同努力的課題，如何讓AI更普及到百工百業也能夠進入到AI應用的新模式，也是台灣雲協成立最重要的任務。讓台灣在世界上不可被替代，創造台灣的戰略價值。

數位發展部部長黃彥男於專題演講中則指出，在全球新一波人工智慧世代中，在雲端運算與儲存力提升、大量數據、演算法突破與硬體裝置效能進步等技術的驅動下，帶動深度學習與生成式AI的快速發展；而台灣數位經濟相關企業約65,000家，2023年數位經濟相關產業產值約9,000億新台幣，年複合增長率為11%，未來會持續結合跨部會力量堅實既有產業優勢，串連全台產業、人才、及技術之能量，打造豐富創新AI智慧生態系。

AI 蕭美琴 雲端運算

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