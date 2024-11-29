台電：核三2號機12月上旬回歸 風力助減煤穩供電

台電今天公布12月電力供需概況，隨著冬季東北季風增強，風力發電穩定出力，有助空污季期間燃煤機組環保停機或降載，滿足用電需求，同時給予大型機組歲修彈性，持續確保供電穩定。

此外，核三2號機預計12月上旬回歸供電行列。

台電透過新聞稿指出，12月整體供電能力預估日尖峰最大可達3659萬瓩，大於預測12月上旬最高負載3156萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3460萬瓩，大於預測最高負載3102萬瓩。台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%以上，夜尖峰備轉容量率保持7%以上。

台電說明，秋冬季東北季風盛行，風力發電效果佳，使機組年度歲修規劃更有餘裕，如風力發電自11月19日上午起至24日晚上穩定出力超過2百萬瓩（GW），持續破百小時以上。

台電進一步說，機組需要定期大修，歷年均考量用電或機組除役時程等因素，安排各機組進行歲修及發電排程規劃。12月歲修機組裝置容量合計約581萬瓩，包含林口3號機、大林2號機及協和3號機等。

至於回歸及新增機組部分，核三2號機預計12月上旬回歸，民營新桃電廠1號機A台預計12月上旬併網加入供電行列。

台電指出，燃煤機組在空污季（10月至隔年3月）期間，循例會實施降載或停機，台中電廠維持7部機組運轉，興達電廠燃煤3、4號機停機，並視空品監測狀況及供電情勢，調整燃煤機組降載減發。

台電表示，近期全台水情充沛，台電轄下各水力電廠與水利署密切合作，依據進流量操作調節性放水或排洪因應，除確保水庫安全，也提升慣常水力操作彈性。此外，透過抽蓄水力於白天抽水存電，可支援夜尖峰用電需求，再搭配時間電價、輔助服務及需量反應等措施，確保供電無虞。