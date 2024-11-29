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曾文水庫設浮力式光電板 經濟部：需再詳細評估

中央社／ 嘉義縣29日電

經濟部近日函文嘉義縣府，指有關曾文水庫施作太陽光電一事，將請水利署針對水庫環境景觀、設施維護、在地居民接受度等因素再予詳細評估，確認設置可行性。

嘉義縣政府今天告訴中央社記者，經濟部21日函文，就禁止曾文水庫施作太陽光電場址、緊急停止爭議性光電案場設置、民生聚落內取得多數居民同意、建立長期監測機制等事宜提出說明。

經濟部函文指出，依國外研究結果浮力式太陽能設施可減少水面蒸發量，抑制藻類繁殖、保護水資源、原則對水庫水質有正面影響。將請水利署針對曾文水庫的環境景觀、水庫設施維護、在地居民接受度等因素再予詳細評估、確認設置光電的可行性。

此外，關於大埔鄉茄苳、和平兩村居民抗議居住環境在無預警的情況下被大面積種電，恐面臨嚴重的環境危機與影響村民居家健康；經濟部表示，能源署將協調請嘉義縣府，要求光電業者建案場暫停施工、已完工案場其光電設施須退縮，並與居民建物維持適當的距離。

經濟部說，有關建立長期監測機制一事，能源署已請研究單位在台南北門及七股地區就光電案場是否影響環境進行監測，量測結果顯示，光電案場對周邊環境氣溫並無顯著影響，電磁波輻射符合環境部訂定規範。

嘉義縣府表示，任何光電設施設置前，一定要與當地居民通分溝通，取得共識才可行。

嘉義 曾文水庫

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