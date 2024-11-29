聽新聞
0:00 / 0:00
台電估12月尖峰備轉容量率出爐 至少7％以上
台電預估12月整體供電能力預估日尖峰最大可達3659萬瓩，大於預測12月上旬最高負載3156萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3460萬瓩，大於預測最高負載3102萬瓩。預估12月全月日尖峰備轉容量率將保持10%以上，夜尖峰備轉容量率保持7%以上。
台電說明，秋冬季東北季風盛行，統計風力發電自11月19日上午起至11月24日晚上穩定出力超過2GW，持續破百小時以上，冬季風力發電效果佳，方便機組年度歲修規劃。
台電安排12月歲修機組裝置容量合計約581萬瓩，包含林口3號機、大林2號機及協和3號機等；回歸及新增機組部分，核三2號機預計12月上旬回歸，民營新桃電廠1號機A台預計12月上旬併網加入供電行列。
因應每年10月至隔年3月的空污季，期間燃煤機組都會實施降載或停機，台中電廠維持7部機組運轉，興達電廠燃煤3、4號機停機，並視空品監測狀況及供電情勢，調整燃煤機組降載減發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言