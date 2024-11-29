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台電估12月尖峰備轉容量率出爐 至少7％以上

聯合報／ 記者陳儷方／即時報導
台電估12月尖峰備轉容量率出爐可達7％以上。記者陳儷方／攝影
台電估12月尖峰備轉容量率出爐可達7％以上。記者陳儷方／攝影

台電預估12月整體供電能力預估日尖峰最大可達3659萬瓩，大於預測12月上旬最高負載3156萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3460萬瓩，大於預測最高負載3102萬瓩。預估12月全月日尖峰備轉容量率將保持10%以上，夜尖峰備轉容量率保持7%以上。

台電說明，秋冬季東北季風盛行，統計風力發電自11月19日上午起至11月24日晚上穩定出力超過2GW，持續破百小時以上，冬季風力發電效果佳，方便機組年度歲修規劃。

台電安排12月歲修機組裝置容量合計約581萬瓩，包含林口3號機、大林2號機及協和3號機等；回歸及新增機組部分，核三2號機預計12月上旬回歸，民營新桃電廠1號機A台預計12月上旬併網加入供電行列。

因應每年10月至隔年3月的空污季，期間燃煤機組都會實施降載或停機，台中電廠維持7部機組運轉，興達電廠燃煤3、4號機停機，並視空品監測狀況及供電情勢，調整燃煤機組降載減發。

供電 台電 興達電廠

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