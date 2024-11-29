亞太資產中心明年在高市成立 放話超越新加坡香港 民代轟配套少

高雄市明年上半年將在亞灣區設置全球第3處亞太資產管理中心，提供各界境外資產管理服務，高市議員黃香菽認為，高雄雖有海空港優勢，但相對新加坡、香港在稅率、匯率和法規鬆綁上仍不足，高雄也缺乏銀行總行、國際金融業務分行和產學合作等配套措施，市府如何提出具體誘因吸引業者是一大難題。

金管會主委彭金隆日前指出，考量高雄有灣區、自由貿易區、國際港等優勢和南北平衡發展，亞太資產管理中心高雄專區將於明年上半年設立，提供民眾境外資產管理服務，將給予金融業者誘因設點，目前已有9家業者有興趣，包括4家國際資產管理公司、5家公股民營銀行，會以高資產理財績優銀行為主。

全球目前在香港、新加坡各有一處亞太資產管理中心，高雄是台灣第一處，未來可能在其他縣市陸續設置；黃香菽指出，新加坡在所得稅、匯率、語言上有優勢，香港也大力推動「數字資產」採牌照核發制，而台灣也因為有許多競爭產業衍生投資機會，近年投資動能強勁，ETF滲透率亞洲第一，「但過去創造驚人財富，卻未留在台灣管理，未來有可能再回到台灣嗎？」

「高雄市金融業除了高銀總行外，其餘皆是分行。」黃香菽提出高雄設立亞太資產管理中心所要面對的挑戰，她說目前﻿全市國際金融業務分行家數不多，未形成群聚效應，另外政府相關法規鬆綁太慢，例如虛擬貨幣仍有許多限制，高雄需國際資產管理服務的個人和企業家數相較北部更少，也缺乏配套、推出合適金融商品。

目前高雄對於亞太資產管理中心也提出「006688租金補助」，但黃香菽認為應提供國內外業者更多具體誘因，例如該中心如何界定優先推薦金融項目，也與在地金融科系學校做產學合作、做好人才對接，另外爭取合理薪資結構，「新加坡、香港的地理條件與高雄相似，發展較久，現階段條件比高雄優異，高雄要如何超越？」