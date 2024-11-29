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台灣取代香港成轉機中心？孫嘉明：基礎建設要更完備
台灣是否可以取代香港成為東亞重要轉機中心，長榮航總經理孫嘉明表示，雖然台灣轉機市場前景看好，但基礎建設還需要更完備，桃園機場地理位置良好，且貨運很多是從東南亞各地經台北轉北美。
長榮航空今天舉行彩繪機嘉年華記者會，孫嘉明會後接受媒體訪問。
針對香港受限政經因素，旅運需求下滑，未來台灣是否可取代香港成為東亞重要轉機中心之一，孫嘉明表示，雖然台灣轉機市場前景看好，但基礎建設還需要更完備。
他進一步說，香港國際機場近期第3跑道正式啟用，台灣在基礎設施上還欠缺，包括空運管理、停機坪空間等，有待整體規劃並完善。
此外，美國總統當選人川普先前揚言上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。孫嘉明表示，若美國對加拿大跟墨西哥增加關稅，會影響貨流走向，桃園機場地理位置良好，轉運市場潛力大，且靠的不只是台灣出口的貨，很多從東南亞各地經台北轉北美，目前來看應該是沒有什麼立即的影響。
至於川普上任，可能帶動美國製造業回流，他認為，很多企業從矽谷遷往德州，看好未來商務客和物流需求都會增加，長榮航主要的市場就是北美，現在有9架貨機，主要飛東南亞跟北美市場。
在客運持穩和貨運量能更強的情況下，長榮航指出，力拚明年獲利更勝今年。
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