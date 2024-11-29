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內政部推「低碳建築」認證 能幫上市櫃公司 ESG 報告加分

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
首屆低碳建築標示授證典禮。內政部提供
首屆低碳建築標示授證典禮。內政部提供

為實現2050淨零排放目標，內政部29日公布包括台糖等九件建築，獲得首屆低碳建築認證。內政部透露，金管會已同意將該指標納入永續認定指引，也就是上市櫃公司在撰寫ESG報告能納入貢獻。

據國際能源總署報告，全球建築營建部門的溫室氣體排放量約占37%為推動淨零建築轉型，內政部29日舉辦首屆「低碳（低蘊含碳）建築標示授證典禮」，表揚9件取得最高等級的超低碳建築（第1+級）案件。

內政部表示，為更有效降低建築物碳排，鼓勵業界興建初始，透過設計規劃減少主要結構像是梁、柱、板、牆等材料用量，搭配使用低碳工法，從源頭將蘊含碳降至最低，期盼透過授證典禮，鼓勵業界積極投入。

內政部透露，金管會已同意將該指標納入「永續經濟活動認定參考指引」，作為上市櫃公司撰寫ESG報告有關「對氣候變遷減緩具實質貢獻之技術篩選標準」。

此次獲得低碳建築認證名單，包括台糖公司的沙崙智慧綠能循環住宅園區、宏璟建設（2527）在桃園中壢內壢段等三筆新建工程、華騰國際科技的廠房新建工程；以及國產建材、台泥（1101）混凝土獲低碳循環建材；漢源實業與建國工程的模板工程獲得低碳工法認證。

台糖公司「沙崙智慧綠能循環住宅園區」獲得低碳建築標示。內政部提供
台糖公司「沙崙智慧綠能循環住宅園區」獲得低碳建築標示。內政部提供

內政部 台糖 金管會

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