台電：12月供電穩定 風力助減煤歲修更彈性

台電29日說明有關12月供電狀況指出，12月整體供電能力預估日尖峰最大可達3,659萬瓩，大於預測12月上旬最高負載3,156萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3,460萬瓩，大於預測最高負載3,102萬瓩。預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%以上，夜尖峰備轉容量率保持7%以上。

台電表示，冬季東北季風增強，風力發電穩定出力，有助空污季期間燃煤機組環保停機或降載，深化減煤成果，不僅改善空品，滿足用電需求，同時給予大型機組歲修彈性，持續確保供電穩定。

台電還提到，秋冬季東北季風盛行，風力發電效果佳，使機組年度歲修規劃更有餘裕，如風力發電自11月19日上午起至11月24日晚上穩定出力超過2GW，持續破百小時以上。

台電進一步說明，機組需要定期大修，歷年均考量用電或機組除役時程等因素，安排各機組進行歲修及發電排程規劃。12月歲修機組裝置容量合計約581萬瓩，包含林口3號機、大林2號機及協和3號機等；回歸及新增機組部分，核三2號機預計12月上旬回歸，民營新桃電廠1號機A台預計12月上旬併網加入供電行列。

此外，台電還指出，空污季（10月至隔年3月）期間燃煤機組循例實施降載或停機，台中電廠維持7部機組運轉，興達電廠燃煤3、4號機停機，並視空品監測狀況及供電情勢，調整燃煤機組降載減發。