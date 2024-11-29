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台電：12月供電穩定 風力助減煤歲修更彈性

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電今日說明有關12月供電狀況。圖／聯合報系資料照
台電今日說明有關12月供電狀況。圖／聯合報系資料照

台電29日說明有關12月供電狀況指出，12月整體供電能力預估日尖峰最大可達3,659萬瓩，大於預測12月上旬最高負載3,156萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3,460萬瓩，大於預測最高負載3,102萬瓩。預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%以上，夜尖峰備轉容量率保持7%以上。

台電表示，冬季東北季風增強，風力發電穩定出力，有助空污季期間燃煤機組環保停機或降載，深化減煤成果，不僅改善空品，滿足用電需求，同時給予大型機組歲修彈性，持續確保供電穩定。

台電還提到，秋冬季東北季風盛行，風力發電效果佳，使機組年度歲修規劃更有餘裕，如風力發電自11月19日上午起至11月24日晚上穩定出力超過2GW，持續破百小時以上。

台電進一步說明，機組需要定期大修，歷年均考量用電或機組除役時程等因素，安排各機組進行歲修及發電排程規劃。12月歲修機組裝置容量合計約581萬瓩，包含林口3號機、大林2號機及協和3號機等；回歸及新增機組部分，核三2號機預計12月上旬回歸，民營新桃電廠1號機A台預計12月上旬併網加入供電行列。

此外，台電還指出，空污季（10月至隔年3月）期間燃煤機組循例實施降載或停機，台中電廠維持7部機組運轉，興達電廠燃煤3、4號機停機，並視空品監測狀況及供電情勢，調整燃煤機組降載減發。

台電並表示，近期全台水情充沛，台電轄下各水力電廠與水利署密切合作，依據進流量操作調節性放水或排洪因應，除確保水庫安全，也提升慣常水力之操作彈性。此外，透過抽蓄水力於白天抽水存電，可支援夜尖峰用電需求，再搭配時間電價、輔助服務及需量反應等措施，確保供電無虞。

秋冬季東北季風盛行，風力發電效果佳，使機組年度歲修規劃更有餘裕，如風力發電自11月19日上午起至11月24日晚上穩定出力超過2GW，持續破百小時以上。圖／台電提供
秋冬季東北季風盛行，風力發電效果佳，使機組年度歲修規劃更有餘裕，如風力發電自11月19日上午起至11月24日晚上穩定出力超過2GW，持續破百小時以上。圖／台電提供

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