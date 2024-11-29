台經院製造業景氣信號值探近八月低點 續亮低迷黃藍燈

台經院29日發布10月製造業景氣燈號，由於油品、塑化及汽車等傳產出口疲弱，加上伺服器逢新舊轉換期及高基期，以及製造業廠商憂心美國總統大選結果引發景氣不確定性升溫等多重因素影響下，使得整體製造業景氣信號值由9月的11.88分，減少0.68分至10月的11.20分，為近八個月以來最低分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院示警，市場預期川普上任後，加徵關稅及縮減移民等政策可能推升通膨，進而影響聯準會政策未來調整方向，這也會影響到其他國家的貨幣政策與匯率走勢，而貿易政策主張也將牽動台灣對美直接與間接出口，進而影響台灣整體製造業表現，是未來經濟情勢觀察的重點。

台經院指出，2024年美國總統大選已於11月初結束，川普當選重返白宮，共和黨同時掌控參眾兩院，預計新政府政策將對全球政經局勢產生重大影響。由於美國總統對貿易及移民等政策具有較大的裁量權，川普上任後可直接發布行政命令而不需經由國會表決，故對貿易對手國加徵關稅將是施政的優先事項。川普近期已放話，將對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅，並計劃對中國商品加徵額外10%的關稅。如果這些政策實施，美國的平均關稅率可能達到二戰以來的最高水準。

台經院表示，目前全球經濟仍呈緩步成長，美國、歐元區及日本等製造業PMI皆落於收縮區，且美日較上月數值減少，顯示全球製造業仍處疲弱階段。

台經院進一步指出，10月製造業就細部產業來看，在金屬基本業方面，國際鋼鐵市場需求持平及低價進口鋼持續擾市，然歐美對陰極型精煉銅及不銹鋼等產品需求增加，出口及外銷訂單年增率皆較上月數值增加，推升需求及售價面指標表現，故10月該產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

反觀在電子零組件業方面，受惠AI及高效運算等應用需求持續擴增，帶動IC製造、晶片等出口及訂單續強，對美國、東協及印度等出口年增率續強，惟因日本、中國及歐洲出口轉弱，加上車用與工控等需求疲軟，影響成熟製程晶圓代工及DRAM業者訂單能見度，抵銷部分需求面指標漲幅，故10月該產業景氣燈號續為代表持平的綠燈。

台經院表示，整體來看，受到進口年增率較上月明顯下滑，加上全球製造業仍未全面復甦，致使部分產品價格依舊疲弱，拖累原物料投入面與價格面指標表現，令10月製造業景氣燈號續為低迷的黃藍燈，且信號值亦較9月減少。